Создан Координационный совет морских портов Украины

Руководителей государственных морских портов Украины, частных компаний – операторов портового бизнеса, лидеры профсоюзных объединений, ведущие эксперты международных консалтинговых агентств, юридических компаний вчера, 28 марта, в ходе встречи в Одессе создали Координационный совет морских портов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Координационный совет морпортов Украины возглавил исполняющий обязанности председателя государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», начальник Одесского морского торгового порта Юрий Васьков.

По его словам, Координационный совет будет содействовать эффективной работе советов на местах, решать глобальные задачи, помогать принимать эффективные единые модели работы. «Координационный совет будет содействовать поиску оптимальной модели взаимодействия между работодателями и профсоюзами», - отметил Ю.Васьков.

Также в ходе встречи был подписан Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

Присутствующий на встрече заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Демидович отметил, что Министерство инфраструктуры глубоко заинтересовано в том, чтобы реформа в отрасли происходила в понятном и прозрачном поле.

«Нам необходим тот опыт, который есть у бизнеса, и мы хотим совместно строить долгосрочные отношения. Создание Координационного совета - площадка, которая позволит обсуждать комплекс накопившихся вопросов, а также разработанные Министерством инфраструктуры планы. Это позволит нам всегда быть в абсолютно понятном, прозрачном, правильном диалоге», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины начало процедуру реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образования Администрации морских портов Украины. Реорганизация затронет 20 предприятий морского транспорта Украины - 18 морских портов, ГП «Дельта-лоцман» и Керченскую паромную переправу.

Напомним, распоряжением Кабинета министров №133 от 4 марта 2013 года правительство согласовало предложения Мининфраструктуры по реорганизации государственных предприятий морского транспорта путем выделения стратегических объектов портовой инфраструктуры, другого имущества, прав и обязанностей по отношению к ним согласно распределительным балансам и образованию государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Администрация морских портов Украины является правопреемником государственных предприятий, которые реорганизуются, в части имущества, прав и обязанностей в соответствии с разделительными балансами. Исполняющим обязанности главы Администрации на период до принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления назначен Юрий Васьков, ранее занимавший должность начальника Одесского морского торгового порта (ОМТП).

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Кабмин создал Администрацию морских портов Украины