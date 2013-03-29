Amazon покупает соцсеть для любителей книг

Гигант интернет-торговли Amazon.com Inc заявил о намерении купить сайт Goodreads, посвященный обсуждению книг, сообщает Reuters.

Купив Goodreads, Amazon получит сообщество любителей книг, готовых активно покупать и рекомендовать другим прочитать ту или иную книгу - один из ключевых товаров интернет-магазина.

"Goodreads помог изменить способ искать книги и дискутировать о них, а Amazon с помощью Kindle (электронной книги) способствовал популяризации чтения по всему миру", - отметил вице-президент Amazon Русс Грандинетти.

Goodreads базируется в Сан-Франциско, сооснователем сайта был Отис Чендлер, семья которого когда-то издавала Los Angeles Times. Количество пользователей Goodreads превышает 16 миллионов.

Условия сделки, закрытие которой ожидается во втором квартале, не сообщались.