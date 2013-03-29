«Укрречфлот» в 2012 году увеличил чистый убыток в 14 раз

Судоходная компания «Укрречфлот» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистый убыток в 14 раз до 69,108 млн грн с 4,915 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 5% - до 940,350 млн грн с 895,754 млн грн.

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, а также судостроением, ремонтом судов.

АСК «Укрречфлот» владеет портами и флотом, в котором насчитывается около 400 судов.

«Укрречфлот» выполняет рейсы в бассейнах рек Дунай, Днепр, Южный Буг, в Черном и Средиземном морях, в северных морях Европы, а также на западном побережье Атлантического океана.

В компанию входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский, Черниговский речные порты, Запорожский, Херсонский судостроительно-судоремонтные заводы.