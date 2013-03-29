Железные дороги подготовили для борьбы с паводком 14 противоразмывочных спецпоездов

Железные дороги подготовили для борьбы с паводком и ликвидации внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в период половодья, 14 противоразмывочных спецпоездов, в которые войдут 56 единиц подвижного состава.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), кроме того, на Одесской (ОЖД), Приднепровской (ПЖД) и частично Южной железных дорогах (ЮЖД), в случае необходимости для уборки воды на станциях, будут задействованы 12 пожарных поездов.

Для предупреждения и ликвидации последствий размывов повреждений пути и сооружений в период паводка, на железных дорогах собраны необходимые материалы и инструменты. Железнодорожники заготавливают бутовый камень, щебень, лес, мешки с песком и прочее.

«На железных дорогах работают оперативные штабы, организовано ежедневное наблюдение за уровнем воды в реках. На сегодня угрозы нарушения устойчивости искусственных сооружений и земляного полотна не обнаружено. Размывов земляного полотна не наблюдается», - сообщил начальник управления инженерных сооружений главного путевого хозяйства «Укрзализныци» Георгий Линник.

По его словам, наибольшее внимание железнодорожники уделяют контролю уровня воды в реках Десна, Тиса, Латорица, Днестр, Боржава, где прогнозируются максимальный уровень весеннего половодья.

«На железных дорогах учтено 429 опасных для пропуска паводка объектов. Осенью прошлого года их осмотрели работники дистанций пути. Кроме того, под контролем железнодорожников - 221 водоем и ставки, расположенные на расстоянии до 10 км от железнодорожных путей », - сказал Г.Линник.