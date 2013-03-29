Российская «Трансаэро» переводит все свои одесские рейсы в аэропорт «Внуково»

Российская авиакомпания «Трансаэро», выполняющая регулярные прямые перелеты из Одессы в Москву, будет осуществлять отправление и прибытие одесских рейсов в аэропорту «Внуково».

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Одесса», ранее рейсы «Трансаэро» в/из Одессы обслуживались в аэропорту «Домодедово».

Перевод одесских рейсов во «Внуково» осуществляется в рамках мероприятий по созданию мощного транзитного узла «Трансаэро» на базе терминала А московского аэропорта «Внуково».

В летнем расписании «Трансаэро» будет выполнять в/из Одессы 9 рейсов в неделю.

В аэропорту «Внуково» пассажирам будут созданы комфортные условия для стыковок на рейсах между городами России, Казахстана, Узбекистана, Украины, городами США и Западной Европы.

Из «Внуково» «Трансаэро» будет выполнять полеты почти по 30 направлениям.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Трансаэро» работает с ноября 1991 года и является второй крупнейшей авиакомпанией Российской Федерации.

Компания обладает одним из крупнейших парков дальнемагистральных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. Ее парк состоит из самолетов Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 и Ту-214.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

ООО «Международный аэропорт «Одесса» – совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором «Одесса Аэропорт Девелопмент», который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью 45 млн долл. США.

Международный аэропорт «Одесса» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.