За два месяца на железнодорожных переездах произошло 12 ДТП

В январе-феврале 2013 года на железнодорожных переездах произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы 3 человека.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по сравнению с соответствующим периодом 2012 года количество ДТП уменьшилось на 7 случаев, а количество травмированных - на 3 человека.

В частности, 28 марта на железнодорожном переезде Львовской железной дороги (ЛЖД) на пересечении железнодорожных путей с дорогой Пустомыты - Мединичи водитель маршрутного такси Львов - Милятичи проигнорировал запрещающие сигналы, объехал два закрытых шлагбаума переезда и выехал на железнодорожные пути. Только благодаря высокому уровню подготовленности машиниста грузового поезда, который применил экстренное торможение, удалось своевременно остановить поезд и избежать столкновения.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что за 2 месяца 2013 года допущено 27 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог - на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов.

Количество погибших в ДТП в 2012 году уменьшилось на 2 человека по сравнению с 2011 годом.