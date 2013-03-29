В п/п «Бачевск» на границе с Россией пропуск грузовиков увеличился в три раза

Государственная пограничная служба Украины констатирует увеличение очередей грузовиков на украинско-российской границе, в частности в пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пограничного ведомства.

В частности, как отмечают в Госпогранслужбе, с ухудшением погодных условий движение грузовиков через границу в этом пункте пропуска было значительно усложнено, а с потеплением и расчисткой дорожного полотна количество грузовиков резко увеличилось.

Это вызвано также тем, что именно через международный пункт пропуска «Бачевск» пролегает кратчайший путь на московском направлении.

Для решения данной ситуации Госпогранслужба совместно с таможней и должностными лицами областной и районной госадминистраций принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать обстановку, заверяют пограничники. К данной работе также привлечены сотрудники ГАИ и государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас увеличено количество полос движения, где оформляются грузовые транспортные средства, увеличено количество пограничных нарядов и проводится разъяснительная работа с водителями.

Также в пункте пропуска функционирует ситуативная группа, которая оперативно реагирует на ситуацию и обеспечивает координацию с российской стороной, в частности с работниками российского пункта пропуска «Троебортное».

Благодаря совместным усилиям пропускная способность пункта пропуска возросла в 2,5-3,5 раза, отметили в пограничном ведомстве, добавив, что только за 9 часов 29 марта через пункт пропуска проследовало 280 грузовиков, а 28 марта оформлено более 700 единиц грузового транспорта. При этом проектно-пропускная способность данного пункта пропуска составляет 180 грузовиков в сутки.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины просит водителей грузовиков учесть данную информацию во время выбора направления движения через государственную границу Украины.