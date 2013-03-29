Израильская авиакомпания «Эль Аль» переведет рейсы в «Борисполе» в терминал «D»

Крупнейшая авиакомпания Израиля, национальный авиаперевозчик «Эль Аль» с 1 апреля переведет рейсы в Международном аэропорту «Борисполь» в терминальный комплекс «D» и увеличит количество рейсов на маршруте Тель-Авив - Киев - Тель-Авив до 7 в неделю.

Как сказано в сообщении аэропорта «Борисполь», переданном в УНИАН, ранее компания выполняла 5 регулярных рейсов в неделю по маршруту Тель-Авив - Киев - Тель-Авив из терминала «B».

График полетов авиакомпании «Эль Аль» дополнен двумя утренними рейсами - по понедельникам и пятницам.

В течение 2012 года «Эль Аль» совершила в аэропорту «Борисполь» 613 рейсов, на которых перевезла 73,576 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Эль Аль» основана в 1949 году как национальная компания Израиля по авиаперевозкам. Первый рейс сообщением Тель-Авив - Киев - Тель-Авив был выполнен в 1993 году. Парк авиакомпании «Эль Аль» состоит из комфортабельных воздушных лайнеров типа Boeing 777/747/767/737.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

По итогам 2012 года «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.