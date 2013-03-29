Хмельницкий облсовет утвердил программу восстановления коммунального аэропорта

Депутаты Хмельницкого областного совета приняли программу восстановления работы коммунального предприятия «Аэропорт-Хмельницкий» на 2013-2014 годы с общей сметной стоимостью 41,6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало большинство депутатов на очередной сессии облсовета в четверг.

Целью программы является восстановление деятельности коммунального предприятия «Аэропорт-Хмельницкий» и создание современного международного аэропорта, как неотъемлемой части транспортной отрасли, что в свою очередь положительно повлияет на развитие других отраслей экономики области, в том числе и туризма.

Планируется в течение двух лет провести текущий ремонт взлетно-посадочной полосы и ее маркировки; восстановить светосигнальное оборудование и его сертификацию; реконструировать посадочную полосу для приема авиасудов типа «Боинг»; провести капитальный ремонт аэропорта.

«В случае привлечения инвестиций в развитие предприятия, аэропорт станет транзитером, как на международных авиалиниях, соединяя Европу с Россией и Азией, так и на внутренних рейсах Украины”, - выразили убеждение авторы областной программы.

Ориентировочный объем финансирования программы — 41,596 млн грн, в том числе за счет средств: областного бюджета — 4,511 млн грн; других поступлений — 37,1 млн грн.

Глава Хмельницкой ОГА Василий Ядуха на сессии отметил, что областная власть будет выделять средства из областного бюджета на обустройство аэропорта при одном условии — после подписания протокола намерений с потенциальным инвестором.

Напомним, что, начиная с 2004 года, на капитальные расходы коммунальному предприятию «Аэропорт Хмельницкий» за счет средств областного бюджета было направлено 1,338 млн грн, в том числе на: устройство пункта пропуска через государственную границу Украины - 254,8 тыс. грн; капитальный ремонт светосигнальной системы - 250 тыс. грн; реконструкцию ливневой канализации - 782,4 тыс. грн.

При этом, на погашение задолженности по заработной плате коммунальному предприятию «Аэропорт Хмельницкий» было выделено 294 тыс. грн - в 2011 году и 300 тыс. грн - в 2012 году.

Справка УНИАН. Хмельницкий аэропорт расположен в 7 км юго-западнее Хмельницкого. Общая площадь земельного участка, на котором размещен аэропорт, составляет 127,63 га, в том числе аэропорт - 13,2 гектара.

Комплекс аэродрома состоит из помещения для обслуживания пассажиров общей площадью 700 кв. м (расположено на одном этаже административного здания) и пункта пропуска через государственную границу площадью 800 кв. метров (отдельное здание).