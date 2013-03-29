ГАИ рекомендует водителям не выезжать завтра на личном транспорте

ГАИ настоятельно рекомендует водителям не выезжать завтра, 30 марта, на личном транспорте в связи с осложнением погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по прогнозу Гидрометцентра Украины, завтра в северных областях снег, мокрый снег, днем с переходом в дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед. В Киеве ночью и утром - сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Мокрый снег и дождь ожидается также в западных областях и в Винницкой области, ночью на Закарпатье сильные осадки. На остальной территории без осадков, лишь утром и днем в Черкасской и Полтавской областях - мокрый снег и дождь.

ГАИ Украины обращается к водителям с просьбой неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными, и настоятельно рекомендует не выезжать на личном транспорте при осложнении погодных условий.

Если же поездка необходима, неуклонно соблюдайте Правила дорожного движения: не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, с особенной осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, сильного снегопада или дождя, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в трудное положение из-за ненастья, вызовите на помощь ГАИ или аварийные службы, призывает Госавтоинспекция.

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