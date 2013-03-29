Мининфраструктуры вводит скидки на аккордные ставки в порту Измаил

Министерство инфраструктуры и транспорта приняло решение о введении скидок на аккордные ставки в порту Измаил в части определенных товарных позиций. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Этот шаг на практике позволит привлечь в Измаильский порт дополнительный грузопоток металлопродукции. Руководитель порта проводит переговоры с Алчевским меткомбинатом, дополнительный грузопоток составит 20-25 тыс. тонн в месяц. А металлопродукция является достаточно высокотарифным грузом, перевалка которого дает определенную финансовую отдачу», - приводит пресс-служба слова заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Демидовича.

Как сообщается в пресс-релизе, после прошлогоднего сокращения затрат на административный аппарат, с начала 2013 года ни один докер в порту не оставался без работы.

Справка УНИАН. Измаильский морской торговый порт – один из наиболее современных и высокомеханизированных портов на Дунае.

К акватории Измаильского порта относится водное пространство Килийского устья реки Дунай от 85 до 94 километра, считая от левого берега до условной линии государственной границы Украины, которая проходит по фарватеру реки.

Измаильский порт развивается как многопрофильный торговый порт для перегрузки железорудного сырья, угля, кокса, черных и цветных металлов, бумаги, целлюлозы, удобрений, пилолеса, генеральных грузов в мешках, ящиках, пакетах, биг-бегах и т. д.

Мощности порта позволяют перерабатывать до 8,5 млн тонн грузов в год. Измаильский порт располагает 24 причалами общей протяженностью 2618,6 м.

Возможности причалов порта позволяют принимать и ставить под грузовые операции суда с осадкой до 7 метров, длиной до 150 метров, шириной до 30 метров, дедвейтом до 6000 тонн.