Польский город Жоры отменяет плату за проезд в общественном транспорте

Варшава. Власть 60-тысячного городка Жоры на юге Польши решила отменить плату за проезд в городском пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, городские чиновники объяснили свое решение желанием сделать жизнь горожан более комфортной и облегчить им передвижение по городу, который активно развивается.

"Услугами городского транспорта в нашем городе пользуются, в первую очередь, дети, молодежь, пожилые и небогатые люди. Во многих семьях, особенно в многодетных, расходы на проезд составляют значительную часть бюджета. Поэтому, с учетом социальных, а также экологических причин, мы решили ввести бесплатное пользование городским транспортом для всех горожан", - сказал мэр города Жоры Вальдемар Соха на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на официальном веб-сайте города.

По словам городского председателя, анализ работы системы городского транспорта за последнее десятилетие показал, что количество пассажиров резко уменьшилось, в то время как расходы на его содержание увеличились, стоимость проезда повысилась. По последним данным, город покрывал около 70% расходов компании, которая занимается перевозкой пассажиров.

"Мы убеждены, что бесплатный проезд значительно облегчит нашим горожанам доступ к образованию, культуре, спорту и отдыху, а также улучшит доступ к местам работы", - сказал В.Соха.

По оценкам власти, расходы города в связи с введением бесплатного проезда в транспорте возрастут приблизительно на 40% - до около 1,1 млн долларов в год.

Жоры планируют ввести бесплатное пользование городским транспортом с 1 июля 2013 года или, позже всего, - с 1 января 2014 года.

"Мы хотим также подчеркнуть, что осознаем, что наше решение было бы невозможным, если бы - так как во многих других городах – транспортная инфраструктура города была очень развитая и дорогая. Специфика нашего города такова, что он у нас очень дешевый", - отмечается в пресс-релизе.

Польские СМИ отмечают, что Жоры могут стать первым городом в стране, который введет бесплатное пользование городским транспортом, и напоминают, что с 2013 года бесплатно городским транспортом пользуются жители Таллинна (Эстония).

"Около 420 тысяч горожан могут бесплатно ездить после того, как купят один раз за 2 евро и зарегистрируют в интернете или по почте специальную зеленую карту. Те, кто не живет в Таллинне, могут купить билет у водителя или оформить себе зеленую карту", - отмечает польское информационное агентство РАР.

Агентство также добавляет, что среди столиц 27-ми стран Евросоюза Таллинн - единственный город, в котором городской транспорт работает бесплатно.