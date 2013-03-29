Одесский порт 31 марта откроет круизный сезон-2013

Одесский морской торговый порт, один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, 31 марта 2013 года заходом пассажирского лайнера сезона-2013 - MSC LIRICA откроет круизный сезон-2013.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, MSC LIRICA в 2013 году осуществит два полукруговых (Генуя-Одесса, Одесса-Генуя) и четыре круговых (Одесса-Генуя-Одесса) круиза. Впервые круизный оператор выделил квоты для русскоязычных туристов, путешествующих весной. До этого практиковались только осенние круизы русскоязычных туристов на теплоходе MSC OPERA.

Судно MSC LIRICA (флаг - Панама) год назад на регулярной основе сменило теплоход MSC MELODY, который в течение нескольких последних лет неизменно открывал и закрывал круизный сезон в Одесском порту.

MSC LIRICA впервые посетил Одессу в сентябре 2006 года, а осенью 2012 года заходил в Одесский порт три раза.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.