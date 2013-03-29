В Киеве снова запрещено движение грузовиков

В Киеве, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на ближайшие дни, запрещено движение большегрузного транспорта по городу с 18 часов 29 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение принял Городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Запрет будет действовать до отдельного распоряжения, подчеркнули в КГГА.

Кроме того, городская власть обращается к водителям легкового транспорта с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте без особой необходимости.

Как напомнили в КГГА, согласно оперативной информации Укргидрометцентра, 30 марта ожидается изменение погоды: ночью и утром сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, днем ожидается переход мокрого снега в дождь. Количество осадков в виде мокрого снега составит 9-12 мм. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Ночью температура воздуха составит 2-4 градуса мороза, днем – от 2 до 4 тепла.

31 марта ночью и днем небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0-+2, днем - +5-+7.

1 апреля также будет дождливо, температура ночью будет достигать 3-5 тепла, днем – от 8 до 10.