Возобновлено движение транспорта на международной трассе Киев-Чоп

Движение транспорта на автодороге Киев-Чоп возобновлено.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, «на данное время проезд по автодороге «Киев-Чоп» обеспечен, движение автотранспорта возобновлено. Сотрудники Госавтоинспекции Львовской области продолжают работать в усиленном режиме, оказывают помощь участникам дорожного движения, осуществляют предписывающе-регулировочные действия»

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 марта, с 16.00, в связи со значительным ухудшением погодных условий, в частности, сильными порывами ветра при минусовой температуре воздуха, на отдельных участках автодороги «Киев-Чоп» возникли снежные заносы, и было ограничено движение транспорта на отдельных участках международной трассы.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 30 марта, во Львовской области ожидаются осадки – мокрый снег с дождем. На дорогах – гололедица! Также синоптики предупреждает об ухудшении погодных условий в западных областях Украины.