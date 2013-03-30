Спасатели призывают киевлян ограничить передвижение на собственном транспорте

Главное управление ГСЧС Украины в городе Киеве призывает жителей столицы ограничить передвижение по дорогам города, особенно на собственном транспорте, в связи с осложнением погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

Также спасатели просят водителей не препятствовать свободному проезду спасательной техники, которая следует к месту происшествия для оказания помощи, и уступать дорогу.

«Воздержитесь от парковки на бордюрах и тротуарах. Осуществляйте парковку, чтобы это не мешало работе коммунальных служб по уборке снега и не осложняло проезд спасательной техники», - призывают спасатели.

Обращаясь к гражданам, они просят соблюдать основные правила поведения в условиях низких температур, чтобы предотвратить переохлаждение организма и избежать обморожения тела.

Городская власть Киева также обращается к киевлянам с просьбой не выезжать и не выходить из дома без неотложной необходимости.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации напомнили, что осадки будут идти на протяжении дня, кроме того, ожидается дождь.

В пресс-службе КГГА отметили, что по состоянию на 7:00 30 марта для очистки столицы от снега привлечены 564 единицы техники, а также 8 тысяч работников коммунальных служб.

На протяжении суток работники КК «Киевавтодор» вывезли из Киева 12 838 тыс. тонн снега.

Ко всем торговым сетям своевременно доставлен хлеб и другие продукты питания.

Столичная власть держит на контроле роботу по ликвидации последствий непогоды и готова к новым проявлениям стихии, заверяют в Городском штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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