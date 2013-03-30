На Каховском водохранилище получило пробоину и село на мель судно ”Красин”

На Каховском водохранилище получило пробоину корпуса и село на мель буксирное судно ”Красин”.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 0 часов 5 минут 29 марта в Никопольськом районе Днепропетровской области, возле с. Червоногригоровка, на Каховском водохранилище получило пробоину корпуса и село на мель буксирное судно ”Красин”, которое следовало с несамоходной пустой баржой из порта Новая Каховка в г. Запорожью.

Длина судна 24 м, водоизмещение 180 тонн, экипаж - 5 чел.

Жертв и пострадавших, а также утечки нефтепродуктов нет.

По состоянию на 7 часов 30 марта, к восстановительным работам и снятию судна с мели привлечены три судна.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.