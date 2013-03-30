Столичная ГАИ определила 33 участка дорог, где возможно подтопление

Столичная Госавтоинспекция совместно с коммунальными службами города определила 33 участка дорог, где возможно подтопление.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба ГАИ г. Киева, в перечень таких участков входят частные жилые микрорайоны «Мышеловка», «Китаев», «Корчеватое», «Бортничи», «Осокорки», «Радужный», «Чапаевка», с. Троещина, проспект Броварской (ст. метро «Левобережная» и «Черниговская»), острова зоны отдыха «Гидропарк», микрорайон «Панковщина» - русло р. Лыбидь, улица Богатырская, проспект Московский (транспортная развязка в районе железнодорожной станции «Зенит»), перекресток улиц Луговой, Дегтяренко, Мельникова, Шелковичная, Бассейная, Железнодорожное шоссе, бульвар Дружбы Народов (станция метро «Дружбы Народов»), Нижний и Верхний Валы, площадь Почтовая, улица маршала Гречко, Новоконстантиновская, площадь Героев Бреста, перекресток улиц В.Гетьмана - Нижнеключевая, бульвар И.Лепсе – проспект Комарова, улица Борщаговская, перекресток проспекта Победы с улицей Ушакова, Большая кольцевая дорога (поворот на Вишневое), перекресток улиц Жолудева – Симиренко, улицы Старовокзальная, Пестеля и др. Гражданам, проживающим в отмеченных местах, рекомендовано отказаться от поездок на собственном транспорте.

В случае внезапного затопления во время паводка, гражданам рекомендовано «сохранять спокойствие, быстро собрать необходимые документы и вещи, оказывать помощь пострадавшим и детям, инвалидам и людям преклонного возраста, по возможности немедленно покинуть зону затопления, перед выходом из дома отключить электро- и газоснабжение и закрыть окна и двери, подниматься на верхние этажи и сигнализировать спасателям, снимать с себя тяжелую одежду и обувь при попадании в воду».

Пешеходам рекомендовано быть особенно внимательными, проходя мимо домов или возле высоких деревьев, удостовериться в отсутствии угрозы падения ледовых наростов и не заходить за специальные ограждения вблизи домов или деревьев. Водителям рекомендовано неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными и не выезжать на собственном транспорте во время осложнения погодных условий.