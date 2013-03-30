В воскресенье в Украине будут идти дожди, местами налипание мокрого снега

31 марта в западных, северных областях Украины и в Харьковской области ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, на севере Левобережья умеренные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Карпатах, в Волынской и Ривненской области пройдут умеренные дожди с мокрым снегом. На Закарпатье и Прикарпатье возможен сильный дождь, местами гроза. В центральных и южных областях местами возможен небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в стране будет туман.

На дорогах северо-западной половины гололедица.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с, на Левобережье отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Волынской и Ривненской областях до 4° мороза, в южной части и на Закарпатье местами 7-10° тепла; днем в северных и западных (кроме Закарпатской) областях 4-9° тепла, на остальной территории 11-16°, в южных областях 15-20°, в Крыму до 25°.

В Киеве и области ночью и утром будет идти небольшой дождь с мокрым снегом, местами туман; днем умеренный дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.