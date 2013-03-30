На будущей неделе в Украине ожидается потепление - до 10-12 градусов тепла

На будущей неделе ожидается постепенное повышение температуры на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время всеукраинского селекторного совещания относительно действий центральных и местных органов власти, связанных с предотвращением подтопления населенных пунктов и территорий.

“На следующей неделе можно говорить о том, что это будет постепенный рост температуры в западных и северных регионах Украины с незначительными колебаниями”, - сказал Н.Кульбида. По его словам, более интенсивные волны тепла можно ожидать 1 и 4 апреля на тех территориях Украины, где лежит снег. В частности, повышение температуры в эти дни ожидается в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Дневная температура в этих регионах составит до 10-12 градусов тепла.

“Но это будут процессы очень кратковременные и будут быстро изменяться с последующим определенным снижением температурного режима”, - подчеркнул Н.Кульбида.