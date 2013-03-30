В Днепровском бассейне начат точечный подрыв льда в местах возможных заторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время всеукраинского селекторного совещания относительно действий центральных и местных органов исполнительной власти, связанных с избежанием затопления населенных пунктов.

«По прогнозу Гидрометцентра, на большей части страны с 1 по 5 апреля ожидается повышение температуры до 13 градусов днем с последующим повышением резким до 17-20 градусов. Это создает опасный режим таяния снега на большей части территории страны и важной составляющей безопасного пропуска наводнения является сбалансирование искусственное регулирование уровня воды в водохранилищах Днепровского каскада. Уже несколько дней круглосуточно дежурят около 90 технических групп. Мы уже начали точечный подрыв льда в местах возможного затора”, - сказал А.Вилкул.

Следует отметить, что вице-премьер пришел на совещание в форме спасателя службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

А.Вилкул отметил, что руководители регионов Украины должны держать вопрос регулирования уровня воды в водохранилищах на контроле.

По словам А.Вилкула, властью проводится координация и жесткий контроль за действиями всех задействованных служб для безопасного прохождения воды.