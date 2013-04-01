В Сумах троллейбусники угрожают забастовкой, если не погасят долги по зарплате

В Сумах работники городского коммунального предприятия «Электроавтотранс», которое осуществляет в областном центре троллейбусные пассажирские перевозки, объявили о проведении 8 апреля забастовки.

Как передает корреспондент УНИАН, о своих намерениях прибегнуть к акции протеста троллейбусники сообщили во время встречи с руководством города.

«Коллектив предприятия устал ожидать от руководства выполнения обещаний по поводу заработной платы и готов 8 апреля выйти на акцию протеста. Люди доведены до отчаяния. «Электроавтотранс» имеет задолженность перед своими работниками, начиная с января текущего года. Общий долг по зарплате – несколько миллионов гривен», - отметила во время встречи председатель профкома предприятия Раиса Власенко.

По ее словам, целью проведения забастовки является привлечение внимания жителей города к проблемам предприятия и возможной полной его остановки.

Отказаться от своих протестных намерений троллейбусники готовы лишь в случае возвращения им задолженных денег, отметили его организаторы.