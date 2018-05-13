Глава Turkish Airlines: мы находим пассажиров, значит - у украинцев есть деньги

Turkish Airlines (Турецкие авиалинии) является крупнейшим авиаперевозчиком Турции. Авиакомпания создана в 1933 году как Администрация государственных авиалиний страны с флотом из 5 небольших самолетов. На сегодня Turkish Airlines - одна из крупнейших авиакомпаний в регионе Европы, Азии и Африки. География полетов «Турецких авиалиний» охватывает свыше 200 направлений в более 80 странах мира. В Украине рейсы выполняются в пять аэропортов - Киев (7 рейсов в неделю), Одессу (7 рейсов в неделю), Симферополь (5 рейсов в неделю), Донецк (2 рейса в неделю) и Днепропетровск (2 рейса в неделю). О перспективах Turkish Airlines в Украине, тенденциях на рынке авиаперевозок в интервью УНИАН рассказал глава компании Мустафа Хакан Йилмаз.

- Господин Йилмаз, Вас устраивает тот пассажиропоток, который Turkish Airlines имеет в Украине?

- Рост пассажиропотока по Украине Turkish Airlines за 2012 год составил 41%. При этом Turkish Airlines является международным перевозчиком и мы заинтересованы в том, чтобы использовать всю глобальную сеть, а не только работать на маршруте Украина-Стамбул.

Но мы рады, что турецкие направления пользуются популярностью среди украинцев. А с 1 августа 2012 года, когда визовый режим ликвидирован, пассажиропоток исключительно растет.

- Какое место Украина занимает в глобальной сети Turkish Airlines?

- На сегодняшний день наша авиакомпания осуществляет рейсы в 6 украинских городов. Из 98 стран глобальной сети TurkishAirlines - это 4-е место по количеству охвата городов в одной стране.

- Какие направления, по Вашему мнению, могут быть перспективными для полетов из украинских городов?

- Как я уже говорил, Turkish Airlines летает в 98 стран по 220 направлениям. Практически мы можем связать украинский рынок со всем миром через Стамбул. Прямых перелетов из Украины в другие страны Turkish Airlines не осуществляет. Согласно нормам международного права, мы можем перевозить пассажиров только между украинскими городами и Стамбулом, а уже из Стамбула - по всему миру. Право осуществлять прямые перелеты в другие страны из Украины и внутри Украины имеют только те перевозчики, которые зарегистрированы в Украине.

- По каким направлениям компания планирует увеличить частоту полетов?

- Turkish Airlines сейчас осуществляет рейсы из Киева, Симферополя, Львова, Донецка, Днепропетровска и Одессы. В данный момент мы подали заявку на увеличение частоты полетов из этих городов в Стамбул и ожидаем ее подтверждения. В ближайших планах - открыть рейс из Харькова в Стамбул.

На сегодня Turkish Airlines осуществляет 49 пассажирских и 2 грузовых рейса в неделю. План - увеличить количество рейсов до 73 в неделю, а пассажиропоток - на 40%.

- Если не сможете реализовать планы в Украине, как это отразится на глобальной сети Turkish Airlines?

- Turkish Airlines - глобальная сеть, не привязанная к показателям рынка Украины. На данный момент Turkish Airlines видит очень большой потенциал в украинском рынке. Он достаточно глубок. Кроме того, сейчас местные авиакомпании не могут удовлетворить спрос на авиаперевозки. Мы уверены, что если предоставить новое предложение, то оно будет востребовано.

- А как на развитие Turkish Airlines в Украине повлияла ситуация с авиакомпанией «АэроСвит»?

- Turkish Airlines, еще до ухода с рынка «АэроСвита», была одним из крупнейших международных авиаперевозчиков в Украине. Turkish Airlines не заняла нишу «АэроСвита», частота наших рейсов осталась той же.

- Украина претендует на место крупного транзитного узла, а наши аэропорты, в частности, аэропорт «Донецк», заявляют о планах получить статус хаба. Как вы оцениваете такие перспективы?

- Сейчас около 65% рейсов в Украине авиакомпании осуществляют через международный аэропорт «Борисполь». Относительно Донецка значительно ниже показатель, и если рассматривать экономический потенциал этих городов, то Киев, безусловно, является лидером и мощным украинским хабом. Донецк же, на наш взгляд, может претендовать только на второе место. Так сложилось, что Киев был, есть и будет хабом.

- Многие украинские авиакомпании жалуются на отсутствие лояльного отношения со стороны аэропортов и хендлинговых компаний (хендлинг - наземный сервис для пассажиров воздушных судов. Компании, занимающиеся авиахедлингом, являются посредниками между авиакомпаниями и службами аэропорта - ред. ). Вас устраивают ставки аэропортовых сборов и тарифы?

- Менеджмент тарифов очень важен. И если на рынке работают всего 1-2 компании, которые предоставляют авиауслуги, то такая монополия не благоприятствует авиаперевозчикам.

- Аэропорт «Борисполь» предлагает Turkish Airlines скидки?

- На сегодня никаких новых предложений от «Борисполя» мы не получали. Но аэропорт - наш хороший партнер. Turkish Airlines была одной из первых авиакомпаний, которая переехала в терминал "Д". Он отвечает всем стандартам Turkish Airlines. Наши пассажиры довольны уровнем сервиса.

- Туроператоры утверждают, что украинцы в 2012 году с меньшим энтузиазмом ездили в Турцию, потому что отели не предоставляли существенных скидок, и прогнозируют продолжение ситуации в 2013 году. В связи с этим на рост турпотока рассчитывать трудно. Как это может повлиять на работу Turkish Airlines?

- По данным Министерства культуры и туризма Турции, поток туристов в данном направлении, наоборот, вырос на 6%. Возможно, туроператорам кажется, что этого мало. На сегодня в экономике Украины наблюдается спад, поэтому турпоток растет не так активно, как бы хотелось туроператорам.

Но стоит отметить, что у нас очень широкий спектр пассажиров – и туристы, и бизнесмены, и люди, которые едут на шопинг, и студенты, и спортсмены. На борту Turkish Airlines самая разнообразная публика.

- В ходу мнение, что украинцы мало летают не из-за ограниченного числа авиакомпаний, а в связи с нехваткой средств. Планирует ли Turkish Airlines снизить стоимость билетов?

- Когда мы увеличиваем количество рейсов, мы находим пассажиров, а это значит, что у украинцев, все-таки, есть деньги. Кроме того, если предоставить больше возможностей для полета, то, по рыночным законам, цена должна снизиться.Turkish Airlines, как и любая крупная авиакомпания, использует электронную систему расчета стоимости билетов, и на стоимость влияет множество факторов. Если загрузка самолета высокая, то и цена растет, если низкая - цена снижается.

Turkish Airlines не планирует увеличения тарифа. Мы постоянно предлагаем промотарифы, проводим акции - даем возможность куда-то полететь за 1 доллар.

- Не боитесь, что лоукостеры могут переманить пассажиров Turkish Airlines?

- Turkish Airlines ведет совершенно другой бизнес, чем лоукостеры. Лоукостеры сконцентрированы на управлении ценовой политикой, а Turkish Airlines заботится о комфорте полета, предлагает кейтеринг на борту, глобальный колл-центр. Наша компания относится к авиаперевозчикам классического типа.

Лоукостеры, как правило, это компании, которые осуществляют перевозки между двумя точками, а Turkish Airlines осуществляют рейсы по всему миру через свой хаб в Стамбуле. Поэтому если какой-то пассажир откажется воспользоваться услугами Turkish Airlines на маршруте Киев-Стамбул и обратится к лоукостерам, то другой пассажир, который должен лететь, например, из Украины на Мальдивы, займет его место и полетит через Стамбул на Мальдивы.

К тому же у Turkish Airlines и лоукостеров разная целевая аудитория. Пассажиры лоукостеров - это люди, для которых цена является самым главным фактором. Они готовы к некоторым неудобствам, могут билета ждать месяц-два. Пассажиры Turkish Airlines - люди, которым нужен, прежде всего, комфорт. Они хотят лететь тогда, когда им удобно, поэтому для них важна частота рейсов. Если лукостер осуществляет перелет в какую-то точку 2-3 раза в неделю, то Turkish Airlines летает гораздо чаще.

- Подкреплены ли планы Turkish Airlines по развитию в Украине возможностями флота?

- Открытие новых направлений или увеличение частот полетов зависят от двух факторов – наличия разрешения и авиапарка. Если у нас будут разрешения - мы сможем заняться флотом (смеется). Последнее для Turkish Airlines, конечно, актуально. Но для Украины флота у нас хватит.

Анна Левченко (УНИАН),



P.S. Пока интервью готовилось к публикации поступила информация о том, что Turkish Airlines, участница Star Alliance, объявила о покупке 117 новых лайнеров Airbus. В соответствии с решением Совета директоров Turkish Airlines, к 2015 году флот авиакомпании пополнится 25 самолетами A321, 4 самолетами A320 NEO, и 53 самолетами A321 NEO. Авиакомпания также имеет право на покупку еще 35 единиц A321 NEO. Благодаря этой сделке в собственности Turkish Airlines будет в общей сложности 375 самолетов, в том числе грузовых. А средний возраст флота к концу 2020 года сократится с 6,6 до 5 лет.

На сегодня Turkish Airlines эксплуатирует 211 самолетов. К концу года флот авиакомпании увеличится до 235 воздушных суден. Общее количество пассажиромест в 117 новых самолетах - 21644. С их вводом в эксплуатацию количество пассажиромест Turkish Airlines увеличится до 37800. Авиакомпания рассчитывает, что к концу 2013 года она сможет перевезти 46 млн пассажиров, а в 2020 году увеличить этот показатель до 90 млн человек.