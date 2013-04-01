ЮЖД с 26 мая вводит новый график движения пассажирских поездов

Южная железная дорога вводит новый график движения пассажирских поездов с 26 мая, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

Всего предусмотрено курсирование 21 круглогодичного поезда, из которых 17 - внутригосударственного сообщения и 4 - межгосударственного.

Поезд F325/326 Харьков-Луганск будет следовать по маршруту Харьков-Мариуполь (от Харькова до Дебальцево поезд будет следовать по существующему на сегодняшний день маршруту), периодичностью через день составом поездов Южной железной дороги.

С 31 марта начал курсировать новый ежедневный региональный поезд G189/190 Сумы-Киев (отправление из Сум в 23:10, прибытие в Киев в 05:00, обратно из Киева в 23:50, прибытие в Сумы в 05:11, остановки на станциях Белопилье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Дарница). Этот поезд будет обслуживаться составами поездов Южной и Юго-Западной железных дорог (через день), сформированными из вагонов локомотивной тяги и оборудованными сидениями «самолетного» типа.

По прибытии на станцию Киев состав данного поезда будет следовать под поезд I176/175 сообщением Киев-Хмельницкий (отправление из Киева в 6:30, прибытие в Хмельницкий в 11:06, обратно из Хмельницкого в 16:43, прибытие в Киев в 21:19, остановки на станциях Козятин и Винница). Это даст возможность жителям Сумской области в вечернее время выехать в Киев и дальше проследовать в Хмельницкий.

Поезд K175/176 Харьков-Симферополь планируется обслуживать одним из двух современных скоростных подвижных составов: или двухэтажным электропоездом «Шкода», или новым межрегиональным поездом локомотивной тяги производства Крюковского вагоностроительного завода.

Все поезда в крымском направлении будут сохранены на уровне прошлого года. Также в новом графике движения поездов останутся существующие на сегодняшний день объемы курсирования скоростных поездов «Интерсити+» на маршруте Харьков-Киев, которые обслуживаются электропоездами «Хюндай». Останутся и скоростные поезда «Интерсити», которые курсируют сегодня между Харьковом и Донецком.