ЮЖД подготовит к летнему сезону 675 пассажирских вагонов

Южная железная дорога подготовит к началу летних пассажирских перевозок 675 пассажирских вагонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

"Планируется подготовить 675 пассажирских вагонов к летним перевозкам. При этом капитально будет отремонтирован 21 вагон, ремонт в депо пройдут 39 вагонов, техническое обслуживание пройдут 615 вагонов", - сообщает пресс-служба.

Также, по данным пресс-службы, в 257 пассажирских вагонах будет функционировать система кондиционирования.

"Подготовка пассажирского хозяйства к летним перевозкам будет проводиться согласно намеченному плану работ и должна закончиться в конце мая. Готовность подвижного состава к летним перевозкам будет подтверждена приемной комиссией, в состав которой войдут представители пассажирской службы, аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта, службы пожарной охраны и санитарно-карантинного отдела Главного управления государственной санитарно-эпидемиологической службы", - сообщает пресс-служба.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.