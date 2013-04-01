Air Astana открыла прямые регулярные рейсы в Астану и Алматы из «Борисполя»

Авиакомпания «Air Astana» с 31 марта 2013 начала выполнять 2 новых прямых регулярных рейса - в Астану и Алматы (Казахстан) из международного аэропорта "Борисполь".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

"Рейсы авиакомпании из нового терминала D аэропорта в Астану в рамках летнего расписания осуществляться по понедельникам, средам и субботам на авиалайнере Embraer 190 (продолжительность полета 4 часа). Рейсы по маршруту Киев - Алматы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям на комфортабельном авиалайнере Airbus A320 (продолжительность полета 5 часов)", - сообщает пресс-служба министерства.

Согласно пресс-релизу, парк воздушных судов авиакомпании «Air Astana» состоит из самолетов Boeing767-300, Boeing757-200, AirbusА321, AirbusА320, AirbusA319, Embraer190.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» с начала нового авиасезона (с 31 марта) привлечет новые авиакомпании и увеличит частоту рейсов по существующим маршрутам действующих авиаперевозчиков.

При этом с начала летней навигации все международные рейсы в/из Международного аэропорта «Борисполь», кроме рейсов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), будут обслуживаться в новом терминале «D».

Справка УНИАН. «Air Astana» является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и совместным предприятием АО «Фонд национального благосостояния« Самрук-Казына» и британской компании BAE Systems PLC, с долей участия в 51% и 49% акций соответственно.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.