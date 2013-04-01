В Тернополе тариф на проезд в маршрутках вырос до 2,5 грн

С 1 апреля стоимость проезда в маршрутных автобусах Тернополя выросла на 25% и составляет 2,5 грн вместо 2 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено решениям исполкома, принятым в конце марта.

Данный документ вызвал резвое обсуждение и критику в соцсетях, вчера данное подорожание также стало темой многочисленных шуток в 1/8 Западноукраинской лиги КВН, которая проходит в Тернополе.

Жители города убеждены, что поднимать стоимость проезда не было никаких оснований, поскольку водители нередко грубят пассажирам, курят и разговаривают по мобильному во время движения, а уже после принятия исполкомом решения о подорожании проезда был зафиксирован случай, когда водитель маршрутки в сильную непогоду не подобрал на остановке юных школьников, опасаясь, что у тех может не быть денег на проезд.

Перевозчики необходимость роста тарифов мотивировали подорожаниям горючего и запчастей, увеличением налоговых отчислений

После принятия решения об изменении тарифов руководство городского совета выдвинуло к перевозчикам требования обеспечить уборку в обеденное время в слякоть, соблюдать графики движения, на протяжении двух месяцев внедрить автоматическую систему объявления остановок, а с 1 мая - единую форму для всех водителей.

Обеденную уборку предлагалось ввести сразу, поскольку из-за таяния снега образуется грязь, и пассажиры заносят ее в салон. Однако мойку салонов в обеденное время в маршрутках так и не внедрили.

Как сообщал УНИАН, в начале года перевозчики трижды пикетировали управление транспорта и городской совет с требованиями повысить тарифы на проезд до 3 грн, поскольку перевозки стали для них убыточными.

Предварительно в июне 2012 года перевозчики подали расчеты с просьбой поднять тариф с 1 грн до 1,5 грн в социальных маршрутках (без лимита льготников), и с 2 грн до 2,5 грн в маршрутных автобусах.

В декабре 2012 года горисполком отказался повысить проезд в маршрутном транспорте Тернополя из-за некачественного обслуживания пассажиров.

Справка УНИАН. В последний раз тариф на проезд в маршрутных автобусах Тернополя изменяли в феврале 2011 года, когда он вырос с 1,5 до 2 грн.

Ежедневно на автобусные маршруты Тернополя выезжает 220-250 автобусов.