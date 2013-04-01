Мининфраструктуры готовит план мероприятий по переводу кадров в Администрацию морпортов

Министерство инфраструктуры готовит план мероприятий по переводу сотрудников государственных предприятий морского транспорта, которые принадлежат к сфере управления Мининфраструктуры, в создаваемую Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, для разработки этого плана была создана рабочая группа, чьей основной задачей является разработка проектов до 15 мая текущего года документов, связанных с изменениями в организации производства и труда работников реорганизуемых государственных предприятий морского транспорта. На заседании рабочей группы 29 марта 2013 года был утвержден план соответствующих мероприятий.

"Указанный план мероприятий направлен на обеспечение эффективного решения кадровых вопросов на государственных предприятиях морского транспорта при их реорганизации и образовании ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). В документе отражены в четкой последовательности действия исполнителей процесса реорганизации с определением конкретных сроков их выполнения", - сообщает пресс-служба.

Согласно утвержденному плану, уже в начале текущего месяца исполняющий обязанности председателя АМПУ, руководители реорганизуемых и председатели комиссий по их реорганизации должны подготовить проекты организационных структур и штатных расписаний Администрации и филиалов. С учетом этих проектов будут готовится штатные расписания и организационные структуры самих реорганизуемых предприятий.

При этом проекты организационных структур и штатных расписаний должны быть рассмотрены на заседании рабочей группы и согласованы к середине мая 2013 года.

Согласно пресс-релизу, в дальнейшем для решения кадровых вопросов необходимо дождаться регистрации Администрации морских портов как юридического лица. После этого приказом по вновь созданному предприятию будут введены в действие его организационная структура и штатное расписание. Также будут выданы соответствующие приказы о введении в действие штатных расписаний и организационных структур филиалов АМПУ.

После этого на реорганизуемые предприятия будут направлены соответствующие письма с просьбой об увольнении работников для их дальнейшего трудоустройства в АМПУ и филиалах, уточняет пресс-служба министерства. Руководители государственных предприятий, которые реорганизуются, должны проинформировать работников, а также получить от них письменное согласие на перевод и, соответственно, выдавать приказы об увольнении работников для их дальнейшего трудоустройства в АМПУ и филиалах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образовании государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (распоряжение № 133 от 4 марта т.г.).

В перечень предприятий, которые будут реорганизованы, вошли такие государственные морские торговые порты: Николаевский, Ильичевский, порт "Южный", Мариупольский, Севастопольский, Херсонский, Керченский, Феодосийский, Ялтинский, Бердянский, Белгород-Днестровский, Евпаторийский, Измаильский, Ренийский, Скадовский, “Усть-Дунайск”, а также специализированный морской порт "Октябрьск", ГП "Дельта-Лоцман" и государственная компания "Керченская паромная переправа".

Создание Администрации морских портов Украины предусмотрено Законом «О морских портахУкраины», подписанным президентом 8 июня 2012 года.

АМПУ должна быть создана до 14 июня 2013 года. Исполняющим обязанности начальника АМПУ может быть назначен начальник Одесского морского торгового порта (ОМТП) Юрий Васьков.