Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") усовершенствует систему управления движением поездов до 2019 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Переход на новую систему управления процессом перевозок будет осуществляться поэтапно, по мере повышения уровня технической оснащенности и информационного обеспечения железных дорог Украины. Завершить процесс перехода к новой системе управления планируется до 2019 года", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, на базе Главного управления перевозок «Укрзализныци» будет создан Главный центр управления движением, а на базе служб перевозок железных дорог Украины - шесть региональных центров.

В пресс-службе отметили, что построение современных центров управления будет осуществляться на базе микропроцессорных систем диспетчерской централизации и диспетчерского контроля. Благодаря современным информационным технологиям перевозочный процесс будет отображаться в реальном времени, что значительно повысит эффективность работы диспетчеров. С помощью новейших систем, которые в режиме реального времени отображают движение поездов, типы поездов, место их нахождения, все задержки и ускорения в графике и т.д., диспетчеры смогут оперативно получать полную информацию о состоянии перевозок и быстро принимать меры для устранения отклонений от графика движения.

В настоящее время управление движением поездов осуществляется на трех-четырех уровнях: на уровне «Укрзализныци» управление движением осуществляют диспетчеры Главного управления перевозок, на уровне железных дорог - железнодорожные диспетчеры, на уровне станций действуют станционные диспетчерские центры, осуществляющие оперативное управление.

"Таким образом, пересекая стыки между железными дорогами, поезда передаются от одного диспетчера к другому, что усложняет работу. После введения инноваций уменьшится количество стыков и останется только два звена управления процессом движения: Главный центр, который будет координировать работу и отслеживать движение поездов на больших расстояниях - от станции отправления до станции назначения, и региональные центры, которые будут осуществлять оперативное управление", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что изменение технологии диспетчерского управления позволит рационально сформировать полигоны, которыми будут управлять Главный и региональные центры, при этом не ограничиваясь лишь пределами дирекций железнодорожных перевозок, а также оптимизировать количество диспетчерских участков и увеличить их длину до 200-300 км.

«Сегодня украинские железные дороги разделены на 135 участков, некоторые из них протяженностью лишь 25-100 км. Нужно их объединять, создавать большие полигоны. На больших полигонах меньше стыков и большая скорость движения поезда», - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Евгения Кучеренко.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Планируется, что реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и распределены функции между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.