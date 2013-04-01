Завтра в центре Киева возможно осложнение движения транспорта
16:32, 01 апреля 2013Транспорт/Связь
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2 апреля в центре Киева возможно осложнение движения транспорта в связи с проведением массовых акций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в связи с запланированными политическими партиями акциями возможно осложнение движения транспорта, возникновение заторов на Европейской площади, на улицах Михаила Грушевского, Институтской и Шелковичной.
В КГГА советуют по возможности выбирать другие маршруты передвижения.
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