Завтра в центре Киева возможно осложнение движения транспорта

2 апреля в центре Киева возможно осложнение движения транспорта в связи с проведением массовых акций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в связи с запланированными политическими партиями акциями возможно осложнение движения транспорта, возникновение заторов на Европейской площади, на улицах Михаила Грушевского, Институтской и Шелковичной.

В КГГА советуют по возможности выбирать другие маршруты передвижения.

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