ОЖД увеличила убыток от пригородных пассажирских перевозок на 24%

Одесская железная дорога (ОЖД) по итогам 2012 года увеличила убыток от перевозки пассажиров в пригородном сообщении по сравнению с 2011 годом на 24,4% - до 263,7 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОЖД.

"В течение 2012 года услугами Одесской железной дороги в пригородном сообщении воспользовались 27,6 млн пассажиров. За прошлый год сумма убытков выросла на 24,4% по сравнению с 2011 годом и достигла 263,7 млн грн. Уровень убыточности ярко иллюстрирует процент покрытия расходов доходами - за 2012 год этот показатель составлял 10,6%, то есть с каждой вложенной гривни возвращается только 10 копеек", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что, несмотря на значительные расходы и серьезные убытки, за прошлый год ОЖД не отменила ни одного пригородного поезда.

"Железнодорожники осознают высокий уровень значимости пригородного сообщения для пассажиров, ведь ежесуточно по Одесской железной дороге курсируют 56 пар пригородных поездов, из них по Одесской области - 25 пар (в направлениях Вапнярки, Котовска, Раздельной, Колосовки и Белгород-Днестровского), которые обеспечивают перевозку 35 тыс. пассажиров", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что с 1994 года по настоящее время закупок новых электропоездов не производилось. При этом к 2015 году износ электропоездов составит 80,5%.

Согласно пресс-релизу, за последние пять лет на капитальный и текущий ремонты электропоездов для Одесской области потрачено 56,2 млн грн, что составляет 60,8% от необходимых затрат.

"При этом дефицит средств на поддержание в рабочем состоянии подвижного состава с 2008 по 2012 годы составляет 92,4 млн грн, кроме того, на модернизацию электропоездов железной дорогой потрачено 7,9 млн грн, на развитие инфраструктуры - 4,4 млн грн, на приобретение технологического оборудования - 1,6 млн грн", - пояснили в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, главной причиной недополучения средств является негативная тенденция формирования бюджетов органами самоуправления всех уровней для дальнейшего погашения задолженности перед железной дорогой за перевозку пассажиров льготных категорий. "Железнодорожники предупреждают, что постоянное недополучение средств от администраций может привести к поискам Одесской железной дорогой путей снижения объемов пригородных перевозок, что может привести к социальной напряженности в регионе", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога (ОЖД) в 2012 году перевезла 46,272 млн пассажиров, в том числе 4,7 млн пассажиров льготных категорий.

При этом в дальнем сообщении ОЖД перевезла 19,2 млн пассажиров, в пригородном - около 27 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.