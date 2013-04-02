Заработало постановление Кабмина, определяющее сроки действия удостоверения водителя

Вступило в силу постановление Кабинета министров, которым определены сроки действия удостоверения водителя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Постановлением Кабинета министров Украины от 13 марта 2013 года № 185 «Некоторые вопросы выполнения Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих личность или ее специальный статус» утверждены единые образцы бланков документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в том числе и удостоверение водителя. Определен порядок централизованного оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения отмеченных документов.

Также данным законодательным актом были установлены сроки действия для удостоверения водителя: на право управления транспортными средствами категории А, А1, В и В1, оформленные и выданные после вступления в силу этим постановлением - на протяжении 20 лет с даты их выдачи, других категорий - на протяжении 10 лет с указанной даты.

Такие удостоверения подлежат обмену в установленном порядке.

Документы, выданные до вступления в силу этим постановлением, являются действующими на протяжении срока, на который они были выданы.

До введения и выдачи документов, образцы бланков которых утверждены этим постановлением, документы оформляются с использованием бланков предыдущих образцов.