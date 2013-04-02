Объем украинского рынка интернет-рекламы за год вырос в 2,4 раза

Объем рынка медийной интернет-рекламы Украины по итогам 2012 года вырос в 2,4 раза и составил 594 млн грн, при этом почти половина продаж (44,5%) осуществлена площадками напрямую рекламодателям, минуя агентский рынок.

Об этом говорится в исследовании Интернет ассоциации Украины (ИнАУ).

Предметом исследования стал годовой объем денежных средств, направляемый рекламодателями на сегменты медийной интернет-рекламы, ориентированной на украинскую интернет-аудиторию, исключая затраты на соответствующие digital-сервисы. К медийной интернет-рекламе относится баннерная реклама, видеореклама, спонсорство и нестандартные решения.

Методика измерения основана на перекрестном анализе данных анкетирования крупнейших рекламных агентств, сайтов и сейлз-хаусов. Участникам исследования было предложено заполнить специальные анкеты, в которых агентства на анонимной основе должны указать суммы полученных от рекламодателей средств по конкретным сайтам, а сайты – представить долю в своих оборотах группы агентств, предоставивших анкету. Сейлз-хаусы и Сети дополнительно предоставили информацию, позволяющую компенсировать дублирование данных.

В исследовании приняли участие 12 ведущих агентств интернет-рекламы: AdPro, AdWork, Digibrand, Digital Promotion, Escape, ITCG, Mediacom, OK Internet, Promodo, Publicis Groupe Media, Smartica/Skykillers, TMGU, а также представители более двадцати крупнейших площадок, холдингов и сейлз-хаусов: «Автоцентр», AdMixer, AdNet, C8.Network, Censor.net.ua, DMDim, Gismeteo.ua, Go2Net, Gorod.dp.ua, FISH, HTTPool, Internet Marketing, RBC, RIA, Ukr.net, Finance.ua, LB.ua, StarLight Digital Sales, T-sell, Takitak, «1+1».

Обработка данных в конфиденциальном режиме обеспечивалась Юридической фирмой «Вронский, Вронская и партнеры».

Справка УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) была создана в 2000 г. с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии различных сегментов Интернета в Украине. Ассоциация объединяет свыше 140 компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту Интернет. Проект Исследования украинской аудитории Интернет запущен ИнАУ в начале 2010 г. В марте 2010 г. создан Комитет ИнАУ по вопросам интернет-рекламы.