В публичном домене com.ua изменились условия работы

В наиболее популярном в Украине публичном домене com.ua (насчитывает 281 тыс. доменных имен) с 1 апреля изменились условия работы регистраторов. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе администратора домена UA компании «Хостмастер».

Как отмечается в сообщении, регистраторы получили больше полномочий, но в то же время к ним предъявляются более высокие требования, чем раньше. Это позволит повысить качество обслуживания доменных имен, а в перспективе – предложить регистрантам новые услуги, уверены в компании.

Новый регламент работы регистраторов основан на технологии EPP (Extensible Provisioning Protocol). Этот протокол используется многими крупными доменами мира. В .UA происходит поэтапный переход на EPP, и com.ua стал девятнадцатым публичным доменом, в которых такой переход произошел. Сейчас по новому протоколу обслуживаются 481 тыс. доменных имен, что составляет 69% от их общего количества в .UA. Оставшиеся перейдут на EPP до конца текущего года.

В соответствии с новым регламентом, регистрант получает такие возможности: изменение своих регистрационных данных с помощью регистратора; более гибкая возможность закрывать или открывать свои персональные данные; возможность восстановления доменного имени в течение 30 дней после его удаления; возможность быстрой смены регистратора.

Теперь для полноценной работы регистратору необходимо иметь автоматизированную систему регистрации доменных имен, совместимую с технологией EPP, и сайт, предназначенный для обслуживания клиентов. Кроме того, регистраторам необходимо пройти тестирование, которое подтверждает его готовность работать по новому протоколу.

Из 176 регистраторов всего 84 соответствуют этим требованиям и смогли продолжить работу. Среди тех, кто не смог продолжить работу многие решили стать дилерами более крупных предприятий.

В пресс-службе сообщают, что подготовка к внедрению EPP и новых регламентов продолжалась более полутора лет. Еще летом 2011 года участники отечественного доменного рынка создали рабочую группу, которая разработала основные принципы перехода на EPP. Новый регламент работы прошел тестирование в доменах Полтавы (poltava.ua и pl.ua), длившееся с ноября 2011 года по август 2012 года. В сентябре прошлого года начался поэтапный перевод публичных доменов на новую технологию.

В настоящий момент протокол EPP используется в следующих публичных доменах: chernigov.ua и cn.ua, chernovtsy.ua и cv.ua, com.ua, ivano-frankivsk.ua и if.ua, kiev.ua, kherson.ua и ks.ua, org.ua, poltava.ua и pl.ua, rovno.ua и rv.ua, uzhgorod.ua и uz.ua, zhitomir.ua и zt.ua. Через две недели, 14 апреля на новый протокол перейдут публичные домены Хмельницкой области, в мае – Черкасской.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.