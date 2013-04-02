В Москве для туристов ввели суточный билет на все виды общественного транспорта

Москва. В Москве со 2 апреля для туристов вводится суточный билет на все виды общественного транспорта – метро и наземный городской транспорт, стоимостью 200 рублей (около 6,5 долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

«Для туристов, которые в течение дня совершают большое количество поездок, вводится Единый билет – смарт-карта на одни сутки. Её стоимость составит 200 рублей, и при этом пассажиры смогут совершать неограниченное количество поездок, как на метро, так и наземном городском транспорте», - говорится в сообщении.

Кроме этого, одним из нововведений нового тарифного меню стал «билет «90 минут». При этом предусмотрено семь вариантов данного билета: 1, 2, 5, 11, 20, 40 и 60 поездок. Одна поездка по билету «90 минут» позволяет совершать 1 проход на метрополитене и неограниченное количество пересадок на наземном городском транспорте в течение 90 минут с момента первого прохода. Одна поездка по билету «90 минут» действительна только в день продажи, 2 поездки – в течение 5 дней со дня первого прохода, 5, 11, 20, 40 и 60 поездок - в течение 90 дней, включая день продажи. Цена за один маршрут с пересадками – около 50 руб. (1,6 долл.).

Отмечается, что со 2 апреля 2013 года Универсальные билеты будут называться Едиными билетами. Также со 2 апреля для пассажиров, пользующихся только метрополитеном, вводится «Электронный кошелёк» - пластиковая карта, предназначенная для многократного использования с возможностью пополнения в зависимости от потребности пользования общественным транспортом. На первом этапе пополнить баланс карты можно будет в кассах и автоматах метрополитена, а также в автоматизированных кассах Мосгортранса. В дальнейшем пополнить «Электронный кошелёк» можно будет как баланс мобильного телефона - с помощью sms, платежных и банковских терминалов, в розничных сетях. Стоимость одной поездки на метро, оплаченной «Электронным кошельком», составит 28 рублей (около 0,9 долл.).