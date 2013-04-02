Дополнительные поезда Интерсити+ Киев-Харьков в апреле продолжат отправлять

«Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) в апреле продолжит отправлять дополнительные поезда Интерсити+ по маршруту Киев-Харьков-Киев по пятницам, сообщает пресс-служба компании.

В связи с повышенным спросом на перевозки по маршруту Киев-Харьков-Киев дополнительные поезда Iнтерсити+ отправятся 5, 19 и 26 апреля 2013 года. Также дополнительный поезд назначен на вторник 30 апреля 2013 (последний рабочий день перед майскими праздниками).

Поезд № 162 Киев - Харьков отправится из Киева в 13 ч 12 мин. и прибудет в Харьков в 17 ч 40 мин.

Поезд № 163 Харьков - Киев будет отправлен из Харькова в 20 ч 19 мин. и прибудет в Киев в 01 ч 06 мин.

Поезда проследуют с остановками на станциях в Миргороде и Полтаве.

Пресс-служба УЖСК отмечает, что в течение марта средняя населенность этих дополнительных поездов составила 54%.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта текущего года УЖСК ввела гибкую систему регулирования тарифов на билеты первого класса поездов Интерсити+, благодаря которой билеты в первый класс на Интерсити+ с максимальной скидкой в 15% можно приобрести за 45 дней до отправления, за 2-1 сутки до отправления поезда стоимость билета повышается на 15%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года.

УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей.

На сегодня УЖСК оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.