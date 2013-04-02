Turkish Airlines с 20 мая увеличит частоту авиарейсов Днепропетровск-Стамбул

Авиаперевозчик Turkish Airlines с 20 мая текущего года увеличит частоту рейсов на маршруте Днепропетровск-Стамбул до 7 раз в неделю. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, это решение является частью стратегии авиакомпании по увеличению количества рейсов между стамбульским международным хабом Turkish Airlines и крупными городами Украины.

«Мы рады, что сможем предложить своим клиентам выбрать еще более удобное время для путешествия. Тем более что глобальная сеть Turkish Airlines постоянно растет. В ближайшее время к нашим 220 направлениям по всему миру добавятся еще 11 новых», - приводит пресс-служба слова главы представительства Turkish Airlines в Днепропетровске Гюрхана Сёзена.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Turkish Airlines планирует в 2013 году увеличить количество пассажиров между Турцией и городами Украины на 40% по сравнению с 2012 годом - до 700 тыс. человек.

Turkish Airlines в 2013 году планирует начать регулярные рейсы в Харьков, а также полеты из украинских городов в Анкару.

Частота рейсов между украинскими городами и Турцией в 2013 году возрастет до 79 раз в неделю по сравнению с текущей частотой 49 раз в неделю.

Справка УНИАН. Авиакомпания Turkish Airlines — пятая по величине авиакомпания в мире, создана в 1933 году. Является членом сети Star Alliance.

Компания оперирует флотом из 207 пассажирских и грузовых самолетов. Turkish Airlines осуществляет рейсы в 219 направлениях (183 международных и 36 внутренних).

По итогам 2012 года Turkish Airlines перевезла более 39 млн пассажиров.

В Украине офисы Turkish Airlines открыты во Львове, Одессе, Днепропетровске, Донецке, Симферополе и Киеве.

Сеть Star Alliance - крупнейший глобальный альянс авиакомпаний, основана в 1997 году.

Star Alliance включает в себя 27 авиакомпаний со всех континентов. Доля альянса в мировых авиаперевозках составляет около 25%. Star Alliance предлагает более 21,9 тыс. полетов в день в 1329 аэропортах 194 стран мира.