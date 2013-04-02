Air Astana планирует перевезти в 2013 году 35 тыс. пассажиров в Астану и Алматы

Казахстанская авиакомпания «Air Astana», открывшая 31 марта два новых направления из Киева в Астану и Алматы, планирует в 2013 году перевезти по этим направлениям 35 тыс. пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил старший вице-президент по маркетингу и продажам «Air Astana» Ибрахим Жанлыел.

«План на первый год – 35 тыс. пассажиров – по 17,5 тыс. на каждом направлении (по маршрутам Киев-Астана и Киев-Алматы – УНИАН)», - сообщил Ибрахим Жанлыел.

По его словам, прогнозируемая загрузка рейсов составит 70%.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Air Astana» с 31 марта 2013 начала выполнять 2 новых прямых регулярных рейса - в Астану и Алматы (Казахстан) из международного аэропорта "Борисполь". Рейсы авиакомпании из нового терминала D аэропорта в Астану в рамках летнего расписания осуществляться по понедельникам, средам и субботам на авиалайнере Embraer 190 (продолжительность полета 4 часа). Рейсы по маршруту Киев - Алматы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям на комфортабельном авиалайнере Airbus A320 (продолжительность полета 5 часов)" .

Справка УНИАН. «Air Astana» является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и совместным предприятием АО «Фонд национального благосостояния« Самрук-Казына» и британской компании BAE Systems PLC, с долей участия в 51% и 49% акций соответственно.