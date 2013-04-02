На ПЖД в 1-м квартале предупреждено 110 краж грузов на 112 тыс. грн

Работники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги в течение января-марта предупредили 110 краж грузов и имущества железной дороги на общую сумму около 112 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за кражи задержаны 122 человека.

Также за указанный период за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение по путям в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами), сотрудники военизированной охраны задержали 723 человека, из которых 368 оштрафованы на сумму около 13 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.