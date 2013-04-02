МАУ открывает 5 новых рейсов в период летней навигации

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в период летней навигации 2013 года расширит географию полетов на 5 новых рейсов из Киева в Прагу, Вильнюс, Афины, Ларнаку и Варшаву. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании. Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы, связывающие столицу Украины со столицами Чехии, Греции, Литвы, Кипра и Польши, будут выполняться на современных самолетах с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) расширила маршрутную сеть рейсов, выполняемых из региональных центров Украины.

В частности, МАУ открыла продажи билетов на новые рейсы в Тель-Авив, которые будут выполняться из Одессы, Днепропетровска, Донецка и Симферополя.

Кроме того, авиакомпания начала продажи на рейсы в Баку и Ереван, которые будут выполняться из Одессы и Донецка.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).