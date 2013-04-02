"Киевпасстранс" задолжал ЮЗЖД 54 млн грн за обслуживание городской электрички

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» задолжало Юго-Западной железной дороге 54 млн грн за содержание подвижного состава и обслуживание инфраструктуры Киевской городской электрички.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

"Отметим, что для перевозки пассажиров Киевской городской электричкой коммунальное предприятие «Киевпасстранс» использует железнодорожную инфраструктуру Юго-Западной магистрали, но за содержание подвижного состава и обслуживание инфраструктуры является должником перед железной дорогой. Сумма долга составляет уже 54 млн грн", - сказано в сообщении пресс-службы.

При этом ЮЗЖД опровергла информацию о том, что в результате случившегося сегодня утром повреждения посадочной платформы на станции «Вышгородская» пассажиры городской электрички попали под электропоезд и получили повреждения.

"Эта информация не соответствует действительности", - уточнила пресс-служба, добавив, что утром на посадочной платформе станции была зафиксирована трещина плиты и ее частичное обрушение, однако из-за этого никто из пассажиров не пострадал.

Специалисты ЮЗЖД к обеду вторника осуществили текущий ремонт посадочной платформы на станции «Вышгородская», однако платформа требует капитального ремонта, на что, согласно условиям договора, должны направляться средства «Киевпасстранса».

Как сообщал УНИАН, 2 апреля утром на станции городской электрички «Вышгородская» обвалилась часть перрона. По информации «5 канала», люди, которые ожидали поезд, упали просто на рельсы. По сообщению телеканала, ЧП случилось именно тогда, когда подъехал поезд. Часть пассажиров успели вскочить в вагон, но некоторые, со слов очевидцев, упали под вагон. Машинист разрушения перрона не заметил - закрыл двери и двинулся дальше.

Позже в пресс-службе Киевской городской государственной администрации заявили, что при разрушении участка платформы никто не пострадал.

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил генеральному директору Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергею Болоболину проверить после зимы техническое состояние всех железнодорожных вокзалов, перронов и посадочных платформ.