Вилкул поручил "Укрзализныце" проверить техническое состояние всех ж/д вокзалов после зимы

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поставил задачу Генеральному директору Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - «Укрзализныци» Сергею Болоболину проверить после зимы техническое состояние всех железнодорожных вокзалов, перронов и посадочных платформ.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Должна быть обеспечена безопасность пассажиров", - отметил Александр Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля утром на станции городской электрички «Вышгородская» обвалилась часть перрона. По информации «5 канала», люди, которые ожидали поезд, упали просто на рельсы. По сообщению телеканала, ЧП случилось именно тогда, когда подъехал поезд. Часть пассажиров успели вскочить в вагон, но некоторые, со слов очевидцев, упали под вагон. Машинист разрушения перрона не заметил - закрыл двери и двинулся дальше.

Позже в пресс-службе Киевской городской государственной администрации заявили, что при разрушении участка платформы никто не пострадал.

На месте разрушения станции городской электрички «Вышгородская» установлено, что упала плита перекрытия платформы размером 6м на 1,5м. По предварительному заключению следственной группы МВД, плита упала в результате разрушения бетона (изношенности) под воздействием метеорологических факторов.

При этом в КП «Киевпастранс» указывают, что содержание в надлежащем техническом состоянии инфраструктуры городской кольцевой электрички, а именно: устройств системы центрального обеспечения, зданий, сооружений, платформ посадки, путевого хозяйства, контактной сети обеспечивает Государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога».