Винница. Авиакомпания «Мотор Сич» с 10 мая откроет регулярные авиарейсы между Винницей и Москвой.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение 2 апреля в Виннице подписали руководители «Мотор Сичи» и КП «Аэропорт "Винница".

Директор аэропорта Ярослав Мазурец отметил, что авиасообщение начнется с 10 мая и будет выполняться самолетом Ан-140 авиакомпании «Мотор Сич» дважды в неделю по понедельникам и пятницам. «Ориентировочный вылет из Винницы около 16 часов, стоимость рейса составит в районе 1100 грн в один конец. В аэропорте «Внуково» (Москва) 48-местный самолет будет приземляться через 2 часа лета», - рассказал Я.Мазурец.

Он отметил, что билеты можно будет купить уже начиная с 8 апреля.

Заместитель директора авиакомпании «Мотор Сич» Игорь Костюк поблагодарил руководство области и города за содействие в запуске этого пилотного проекта. «В Украине это пилотный проект такого взаимодействия. Хотел бы заверить, что приоритетом нашей кампании является безопасность», - сказал И.Костюк.

Заместитель руководителя Винницкой ОГА Григорий Дерун во время церемонии выразил надежду, что рейс заинтересует также жителей соседних с Винницкой областей.

«Для нас это примечательное событие и мы убеждены что этим авиасообщением наш аэропорт, имеющий статус международного, будет обеспечивать данное сообщение не только винничан, но и жителей Житомирской, Хмельницкой, части Черкасской и Кировоградской областей», - сказал он.

Справка УНИАН. Винницкий аэропорт построен в 1983 году, с 1999 года его эксплуатация почти прекратилась. В последние годы осуществлена частичная реконструкция аэровокзального комплекса (объем инвестиций составил свыше 8 млн. грн).

С мая 2008 г. Министерство транспорта и связи выдало лицензию аэропорту ”Винница” на обслуживание внутригосударственных пассажирских авиарейсов, а с декабря в 2008 г. открыт международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в аэропорту ”Винница” (Винницкая область). На данное время регулярные рейсы из аэропорта ”Винница” не осуществляются.

В декабре 2012 года Винницкий областной совет увеличил уставный фонд коммунального предприятия «Аэропорт Винница» на 8,82% - до 12,341 млн грн.

Авиакомпания АО «Мотор Сич» создана в 1984 году и является одним из подразделений в составе ПАО ”Мотор Сич” Украина (г. Запорожье). Оснащена пассажирскими и транспортными самолетами и вертолетами, экипажи которых имеют все необходимы сертификаты и лицензии, позволяющие обеспечивать доставку людей и грузов. Самолетный парк авиакомпании составляют: Як-40, Як-42, Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-74 ТК-200, Ан-140.