Российская «Трансаэро» будет летать в Уфу, Пермь и Екатеринбург из аэропорта «Киев»

С 20 апреля 2013 года один из крупнейших авиаперевозчиков России - авиакомпания «Трансаэро» открывает прямые регулярные рейсы по маршрутам Киев-Уфа, Киев-Пермь, Киев-Екатеринбург из международного аэропорта «Киев» (Жуляны), сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, рейсы по каждому из новых направлений будут выполняться 2 раза в неделю.

Рейс Киев-Пермь будет выполняться во вторник и пятницу, Пермь-Киев — соответственно в среду и субботу.

Рейс Киев-Уфа будет - в среду и субботу, Уфа-Киев — в четверг и воскресенье.

Рейс Киев-Екатеринбург - в четверг и воскресенье, Екатеринбург-Киев — в пятницу и понедельник.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Трансаэро» работает с ноября 1991 года и является второй крупнейшей авиакомпанией Российской Федерации.

Компания обладает одним из крупнейших парков дальнемагистральных воздушных судов в России, СНГ и Восточной Европе. Ее парк состоит из самолетов Boeing-747, Boeing-777, Boeing-767, Boeing-737 и Ту-214.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие. В 2012 году аэропорт обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.