Сложные погодные условия в марте увеличат выплаты страховщиков на 10-15% - участник рынка

Сложные погодные условия, которые наблюдались в ряде регионов Украины в марте, стали причиной увеличения количества обращений в страховые компании, что выльется страховщикам в дополнительные 10-15% страховых выплат.

Так, в комментарии агентству УНИАН начальник единого выплатного центра СК «Провидна» Владислав Тимошенко сообщил, что в период снегопада количество обращений клиентов увеличилось на 10%, настолько же может вырасти и объем страховых выплат.

«В связи с аномальными погодными условиями в Украине (продолжительным снегопадом) в период 22-25 марта объем страховых выплат СК «Провидна» по итогам первого квартала 2013 года увеличится, по нашим расчетам, на 10%», - говорит В.Тимошенко.

Рост обращений клиентов зафиксировали и в СК «ИНГО Украина». Так, по словам начальника отдела урегулирования убытков компании Игоря Венгерчука, в среднем за первые два-три дня (22-24 марта) поступало до 30 заявлений от жителей Киева и 35-40 от жителей других регионов. Рост по сравнению со среднестатистическим количеством заявлений составляет не более 10-15%.

Также он сообщил, что если север страны пострадал от снегопадов, то основной причиной страховых событий в южных регионах стал шквальный ветер. Так в СК «ИНГО Украина» поступило два заявления по факту наступления страховых событий в результате шквальных порывов ветра (в период 20-24 марта). В частности в Одесской области - повреждена кровля торгового центра, а на Южном берегу Крыма - сорваны внешние элементы отделки АЗС. В данный момент по данным случаям проводится оценка нанесенного стихией убытка.

В целом, как отмечает президент Лиги страховых организаций Украины Наталия Гудыма, страховщики не ожидают большого роста объема выплат по автострахованию из-за снегопада в марте, так как движение в Киеве и области было сильно затруднено, скорость движения была минимальной, а люди часами стояли в пробках.

Кроме того, она подчеркнула, что многие компании обратились к своим клиентам с просьбой в период сложных погодных условий воздержаться от использования личного транспорта.

По информации Н.Гудымы, достаточно много случаев обращений по КАСКО связаны с повреждением кузова автомобиля в связи со стихийным бедствием, падением льда и снежных глыб с близлежащих зданий, падением на авто заснеженных деревьев, а также с повреждениями от муниципального транспорта, привлеченного на очистку города от снегопада. «Думаю, количество клиентов, обратившихся в СК, будет столько же или чуть больше, чем бывает обычно в это время года», - говорит президент ЛСОУ.

Кроме того, Н.Гудыма отмечает, что поскольку снегопад пришелся на последние дни марта, то выплаты по страховым случаям будут производиться уже в апреле, т.е. попадут в статистику второго квартала 2013 года.

«Уже сейчас компании-члены ЛСОУ говорят об обращениях по имуществу. Также во многих районах Украины специалисты прогнозируют обращения по сельхозстрахованию: избыток воды на полях может навредить посевам. Объем финансовых потерь по итогам стихии можно будет оценить после 20 апреля, когда будут сведены все обращения и все данные по ним», - говорит Н.Гудыма.