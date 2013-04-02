МАУ начала выполнять рейсы в Тель-Авив с 31 марта

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 31 марта 2013 года начала выполнять прямые регулярные рейсы между городами Украины – Днепропетровском, Одессой, Донецком – и Тель-Авивом (Израиль), сообщает пресс-служба авиапервозчика.

Рейсы по маршруту Одесса – Тель-Авив – Одесса будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Начиная с 10 июня частотность выполнения рейсов возрастет до пяти раз в неделю (кроме пятницы и субботы), отмечается в сообщении.

Рейсы между Днепропетровском и Тель-Авивом будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам, между Тель-Авивом и Днепропетровском – по средам и пятницам.

Рейсы Донецк – Тель-Авив будут выполняться раз в неделю по понедельникам, Тель-Авив – Донецк – по вторникам.

Как ранее сообщал УНИАН, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в период летней навигации 2013 года планирует расширить географию полетов на 5 новых рейсов из Киева в Прагу, Вильнюс, Афины, Ларнаку и Варшаву.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).