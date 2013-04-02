ЮЖД закончила осмотр техники для проведения весенних путевых работ

Южная железная дорога завершила комиссионный осмотр путевой техники для проведения весенних путевых работ, сообщает пресс-служба ЮЖД.

По результатам осмотра комиссия определила ряд замечаний, которые путейщики должны устранить в установленные сроки, а также составила акт о готовности техники к весенним путевым работам.

Пресс-служба отметила, что комиссионный осмотр путевой техники проходил 27-29 марта на трех дирекциях железнодорожных перевозок ЮЖД - Харьковской, Купянской и Полтавской.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога планирует подготовить к началу летних пассажирских перевозок 675 пассажирских вагонов. Кроме того, в 257 пассажирских вагонах будет функционировать система кондиционирования.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяют ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.