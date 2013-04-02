В результате обвала плиты на станции "Вышгородская" в Киеве пассажиры не пострадали - ЮЗЖД

Юго-Западная железная дорога опровергла информацию о том, что в результате случившегося сегодня утром повреждения посадочной платформы на станции «Вышгородская» в Киеве пассажиры городской электрички попали под электропоезд и получили повреждения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

"Эта информация не соответствует действительности. Обвалилась не целая платформа, а плита. Всего на платформе находилось около 20 человек. При этом к 14.00 платформа была полностью восстановлена и готова к приему пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что для перевозки пассажиров Киевской городской электричкой коммунальное предприятие «Киевпастранс» использует железнодорожную инфраструктуру Юго-Западной магистрали, но за содержание подвижного состава и обслуживание инфраструктуры не платит, являясь таким образом должником перед ЮЗЖД.

По информации ЮЗЖД, специалисты ранее совершили текущий ремонт посадочной платформы Киевской городской электрички на ст. «Вышгородская», но платформа требует капитального ремонта, на который должны направляться средства КП «Киевпастранс» согласно условиям договора.

В настоящее время поврежденная плита посадочной платформы заменена.

Как сообщал УНИАН, Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» задолжало Юго-Западной железной дороге 54 млн грн за содержание подвижного состава и обслуживание инфраструктуры Киевской городской электрички.

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул поручил генеральному директору Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергею Болоболину проверить после зимы техническое состояние всех железнодорожных вокзалов, перронов и посадочных платформ.