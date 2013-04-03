«Киевстар» рассказал, сколько инвестировал в модернизацию сети

Национальный оператор мобильной связи «Киевстар» в 2012 году инвестировал 1,8 млрд грн в развитие инфраструктуры сети.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, инвестиции «Киевстара» в обновление сети являются ответом на глобальные тенденции рынка и на постоянно растущий уровень потребления услуг.

Так, по результатам исследования Ericsson ConsumerLab, посвященного украинскому телекоммуникационному рынку, 36% населения городов Украины выходят в Интернет с мобильного телефона или смартфона. При этом количество смартфонов в сети «Киевстара» за последний год увеличилось почти вдвое, в результате чего объем дата-трафика в сети оператора вырос на 54%.

По данным компании, мероприятия по модернизации и расширению сети позволили увеличить скорость передачи данных в регионах страны в среднем на 8%.

Чтобы расширить емкость сети и обеспечивать высочайшее качество связи, «Киевстар» начал внедрение коммутационного оборудования нового поколения и переход на IP-доступ к базовым станциям, внедрил программы непрерывного мониторинга качества услуг «Домашнего Интернета», мобильной сети и международного роуминга. Также «Киевстар» начал замену оборудования базовых станций на новое, которое поддерживает различные стандарты мобильной связи – от стандартов второго (2,5G) до стандартов четвертого (LTE) поколения мобильной связи.

Также «Киевстар» за 2012 год построил дополнительно 800 км волоконно-оптических линий связи. Теперь волоконно-оптическая сеть «Киевстар» в Украине имеет общую протяженность более 44 тыс. км, из которых около 21,5 тыс. км приходятся на магистральные линии.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет почти 27 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. человек.

Общий доход «Киевстара» в 2012 году составил почти 13,4 млрд. грн.