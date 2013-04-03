Чаще всего при кибератаках происходит утечка личных и финданных клиентов - эксперт

В результате кибератак чаще всего (в 36% случаев) происходит утрата информации, содержащей сведения о клиентах, а также финансовых данных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного B2B International по заказу компании «Лаборатория Касперского» (Россия), сообщили УНИАН в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Далее с небольшим отрывом следуют данные о сотрудниках, кража или утеря которых наблюдается в 31% случаев.

Причиной утечки конфиденциальной информации могут стать как внешние, так и внутренние факторы. 35% IT-специалистов подтвердили, что в их компаниях утрата данных произошла в результате заражения вредоносными программами – это одна из наиболее распространенных внешних угроз. На втором месте рейтинга самых распространенных причин утечек – атаки с использованием электронной почты (21%), а на третьем – фишинг (17%). Что касается внутренних угроз, утрата важных данных чаще всего бывает вызвана наличием уязвимостей в программном обеспечении, используемом в компании (25%).

Что касается утраты данных с мобильных устройств, то 23% опрошенных указали в качестве причины утечки потерю телефона или планшета сотрудниками, а 15% – кражу мобильного устройства. В 13% случаев важная информация попадала в чужие руки из-за небрежности – к примеру, в результате отправки почтовых сообщений или СМС на неверные электронные адреса и номера.

Как отметил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове и Республике Беларусь Александр Савушкин, учитывая многообразие существующих киберугроз, приводящих к потере данных, «крайне важно, чтобы компании осознали необходимость внедрения многоуровневой системы защиты». По его мнению, эффективное решение для обеспечения корпоративной IT-безопасности должно надежно защищать от внешних и внутренних угроз с помощью удобных и мощных инструментов: антивирусных технологий, корпоративных политик безопасности, методов предотвращения утечки данных, средств управления и множества других функций.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.

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